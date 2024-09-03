Ціни на пшеницю впали

Ціни на пшеницю в Україні почали стрімко падати на початку вересня. Водночас, як зазначають аналітики, на вартість цієї зернової культури тиснув світовий тренд зниження цін. Здебільшого він відображався на ринку фуражної пшениці.

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Станом на 3 вересня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 395 гривень за тонну разом з ПДВ.

Важливо Ціна пшениці упродовж останнього тижня демонструвала низхідний тренд. За 7 днів вартість цієї зернової культури впала на 1,6%. У понеділок, 26 серпня, одна тонна пшениці оцінювалась у 7 519 гривень, що становило тижневий максимум. Упродовж декількох днів ціни на цю зернову культуру постійно падали.

У п'ятницю, 30 серпня, ціна пшениці впала до свого тижневого мінімуму у 7 391 гривню за тонну. Втім, уже наступного дня, 31 серпня, ціна на неї дещо скоригувалась – до 7 395 гривень за тонну. Наразі середні ціни на пшеницю залишаються на цьому рівні.

Соя рекордно здорожчала на початку вересня

Ціни на сою в Україні за останній тиждень різко зросли, що стало наслідком кількох ключових факторів. Серед основних причин — зростання попиту на внутрішньому ринку, труднощі з логістикою через військові дії, а також скорочення запасів через несприятливі погодні умови.

Станом на 2 вересня середня ціна на сою в Україні становить 17 730 гривень за тонну разом з ПДВ.

Упродовж останніх днів ціни на сою в Україні зросли майже на 1000 гривень. У понеділок, 26 серпня, тонна сої коштувала 16 864 гривні, а у вівторок, 27 серпня, – 16 861 гривня. У середу, 28 серпня, вартість цієї агрокультури становила 16 975 гривень за тонну, а у п'ятницю, 30 серпня, – 17 475 гривень за тонну. У суботу, 31 серпня, ціна на сою становила вже 17 730 гривень за тонну. Така вартість цієї зернової культури зберігається і сьогодні.

Ячмінь сильно подешевшав

За останній тиждень в Україні ціни на ячмінь суттєво знизилися. Основною причиною цього є зміна умов на ринку, зокрема коливання попиту і пропозиції, що вплинули на зниження вартості зерна. Станом на 1 вересня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 689 гривень за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь за останні дні суттєво знизилась. У субботу, 24 серпня, вартість цієї зернової культури становила 6 828 гривень за тонну. У середу, 28 серпня, тонна ячменю коштувала вже 6 642 гривні. У пятницю, 30 серпня, ціна на ячмінь становила 6 673 гривні за тонн, а у суботу, 31 серпня, – 6 689 гривень за тонну. Така вартість ячменю тримається й сьогодні.