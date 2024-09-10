Яблука продовжують дешевшати

Ціни на яблука від українських виробників продовжують втрачати ціну на початку осені 2024 року. Низький попит на яблука і збільшення пропозиції даних фруктів осінніх сортів змушують українських садівників знижувати відпускні ціни в даному сегменті ринку.

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Експерти зазначають, що ця тенденція на українському ринку спостерігається вже третій тиждень поспіль. Наразі якісне сортове яблуко надходить у продаж за ціною 12 – 18 гривень за кілограм (0,29 – 0,44 долара за кілограм), що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

На сьогоднішній день у продаж в основному надходять яблука осінніх сортів, які не придатні для зберігання, тому садівники прагнуть реалізувати їх насамперед і знижують відпускні ціни на дану продукцію. Водночас ціна на яблука в Україні вже фактично опустилася до рівня цін в аналогічний період минулого року.

Ціни на яблука в популярних магазинах

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на яблука в українських супермаркетах.

В АТБ яблуко Гала продають по 21,95 гривень за кілограм.

Яблуко Гала в АТБ / Скріншот із сайту АТБ

У Сільпо яблуко Гала коштує 25,00 гривень за кілограм.

Яблуко Гала в Сільпо/ Скріншот із сайту Сільпо

В Ашані яблуко Гала коштує 22,90 гривень за кілограм.

Яблуко Гала в Ашані / Скріншот із сайту Ашану