Причини дефіциту яблук

Керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Львова Тетяна Попович повідомила, що новий сезон яблук та спека почались одночасно, тому високі температури, ймовірно, вплинули на зменшення пропозиції фрукта, якості та раннього дозрівання. Своєю чергою, останній процес дає негативний ефект на зберігання товару.

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За її словами, через це можна очікувати на дефіцит якісного яблука і, як наслідок, – ріст цін.

У довгостроковій перспективі ціни можуть залишатися високими, якщо погода буде сприяти збереженню цієї тенденції, або ж стабілізуватися, якщо ринок насититься імпортованими яблуками,

– резюмує вона.

Згідно з даними Мінфіну, яблука українські в середньому коштують 35 гривень за кілограм, але у липні їх вартість складала 31,63. Тобто за місяць здорожчали на 3,37 гривні.

Цікаво! У мережі Сільпо яблуко українське можна наразі придбати за 20 гривень (1 кілограм). Водночас в магазині “Фора” 1 кілограм українських яблук продається за ціною 22,90 гривні за кілограм.