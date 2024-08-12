Чому ціна на яблука не буде падати

Також, за інформацією Світової асоціації виробників яблук і груш (WAPA), ситуація в сегменті промислового яблука залишиться вкрай сприятливою для постачальників сировини.

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Аналітики повідомляють, що урожай яблук у ключових 20 країнах ЄС у 2024 році не тільки впаде на 11% у порівнянні з і так низьким рівнем виробництва попереднього року (10,2 мільйона тонн проти 11,5 мільйона тонн), але й буде на 14% меншим за середній показник за останні три роки! Зниження врожаю очікується у більшості країн-виробників, зокрема:

у Франції (-3%),

Італії (-1%),

Нідерландах (-1%).

Найбільші втрати понесуть виробники яблук у:

Бельгії (-34%),

Румунії (-15%),

Польщі (-20%).

Важливо Для виробників яблук з Молдови та України це означає набагато меншу конкуренцію з польським яблуком у Європі та країнах Близького Сходу, а також деякі додаткові можливості на румунському ринку. Звісно, скористатися такими можливостями зможуть лише ті виробники, які все ж забезпечать пропозицію яблук експортної якості, з чим в обох країнах можуть бути деякі проблеми.

Ситуація на ринку яблук

У Молдові, за даними WAPA, виробництво у 2024 році знизиться на 14% до лише 450 тисяч тонн, а в Україні урожай яблук також буде нижчим за минулорічний через несприятливі погодні умови навесні та влітку цього року. Знизиться врожай яблук і в Сербії, впавши на 19% у порівнянні з попереднім роком.

Усе це в сукупності може створити досить сприятливу ситуацію для виробників, націлених на експорт, адже, наприклад, у країнах Близького Сходу вже можна буде очікувати менш суттєву конкуренцію в сегменті європейського яблука.

Цікаво! Сильного дефіциту яблук на Близькому Сході очікувати все ж не варто, оскільки в Туреччині виробництво яблук знову зросте, причому зростання врожаю турецьких фруктів фіксуватиметься вже сьомий рік поспіль! Більше того, дещо відновиться і врожай яблук в Індії, яка в минулому сезоні стала одним із ключових імпортерів цих фруктів, зокрема і з країн ЄС.

Аналітики стверджують, що непогані перспективи складаються і на ринку промислового яблука та яблучного концентрату. Так, виробництво яблук у Китаї зросте лише незначно (+2%), а в США впаде до найнижчого рівня з 2018 року. Відповідно, пропозиція яблучного концентрату на світовому ринку має залишитися недостатньою, підтримуючи тим самим ціни на промислове яблуко.

Виробництво ж яблук в Австрії та Угорщині також сильно знизиться, а саме ці дві країни знаходяться серед ключових постачальників яблук для переробки в ЄС.