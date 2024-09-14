Від чого залежить вартість сільгоспземлі

Ціни на сільськогосподарську землю ростуть кожен рік з моменту відкриття ринку. Купівля землі для відкриття власної сільськогосподарської справи вже стала буденною справою.

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Важливо Земля в Україні може доволі сильно варіюватися по ціні у залежності від різних чинників. Один з найважливіших факторів – призначення ділянки.

Загалом, в Україні виділяються такі основні типи земельних ділянок:

Сільськогосподарські землі: Сільськогосподарські ділянки є найпоширенішим видом земель у нашій країні. Ці ділянки використовуються для сільськогосподарської діяльності, такої як вирощування рослин, тваринництво та інші аграрні види діяльності. Вартість сільськогосподарських земель може коливатися від 1000 до 10 000 доларів за 1 сотку, залежно від розташування, родючості ґрунту та інших факторів.

Сільськогосподарські ділянки є найпоширенішим видом земель у нашій країні. Ці ділянки використовуються для сільськогосподарської діяльності, такої як вирощування рослин, тваринництво та інші аграрні види діяльності. Вартість сільськогосподарських земель може коливатися від 1000 до 10 000 доларів за 1 сотку, залежно від розташування, родючості ґрунту та інших факторів. Землі промислового призначення: Ці ділянки призначені для розміщення промислових підприємств або інших промислових об'єктів. Вартість земель промислового призначення залежить від їх розташування, наявності комунікацій та інфраструктури, а також потенціалу для розвитку промисловості в даному регіоні. Ціни на такі ділянки можуть сягати від 10 000 до 100 000 доларів і більше за 1 сотку.

Ці ділянки призначені для розміщення промислових підприємств або інших промислових об'єктів. Вартість земель промислового призначення залежить від їх розташування, наявності комунікацій та інфраструктури, а також потенціалу для розвитку промисловості в даному регіоні. Ціни на такі ділянки можуть сягати від 10 000 до 100 000 доларів і більше за 1 сотку. Інші види земель: Крім вищезазначених, існують інші види земель, такі як лісові, водні, особливо охоронні території та інші. Вартість цих ділянок може варіюватися значно та залежить від їхніх особливостей і обмежень, встановлених законодавством.

Крім вищезазначених, існують інші види земель, такі як лісові, водні, особливо охоронні території та інші. Вартість цих ділянок може варіюватися значно та залежить від їхніх особливостей і обмежень, встановлених законодавством. Землі під забудову: Ці ділянки призначені для будівництва житлових або комерційних об'єктів. Вартість таких ділянок залежить від їх розташування, близькості до міста або розвинутих інфраструктурних об'єктів, таких як дороги, школи, магазини та інші. Вартість земельних ділянок під забудову може становити від 5000 до 50 000 доларів за 1 сотку та більше.

Які ще чинники впливають на ціну землі

В Україні ціна на землю також залежить від певних факторів:

Наявність комунікацій та інфраструктури. Земля, яка має зручний доступ до доріг, електромереж, водопостачання та інших комунікацій, може коштувати дорожче.

Попит та кон'юнктура ринку. Вартість землі може змінюватися залежно від попиту та пропозиції на ринку нерухомості.

Розташування. Земельні ділянки, що знаходяться в центральних чи перспективних регіонах, мають вищу вартість порівняно з віддаленими або менш розвинутими районами.

Родючість ґрунту. Якщо земля має високу родючість, це може позитивно вплинути на її вартість, особливо для сільськогосподарських ділянок.

Зверніть увагу! Визначити точну вартість 1 сотки землі в Україні можливо лише індивідуально, враховуючи всі вказані фактори. Вартість землі коливається залежно від регіону. Станом на серпень 2024 року ціни становлять від 12 346 до 157 883 гривень за гектар. Середня вартість становить 47 776 гривень за гектар.

Ціни на сільгоспземлі залежно від регіону / фото Опендатабот