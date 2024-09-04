Процедура паювання сільгоспугідь

Паюванню підлягають сільськогосподарські угіддя, передані у колективну власність колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам, у тому числі створеним на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств.

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Процедура передбачає визначення розміру земельної частки (паю) у колективній власності на землю кожного члена колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства без виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості).

Право на земельну частку (пай) мають члени колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, втому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами зазначеного підприємства, кооперативу, товариства, відповідно до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю.

При паюванні вартість і розміри в умовних кадастрових гектарах земельних часток (паїв) всіх членів підприємства, кооперативу, товариства є рівними.

Вартість земельної частки (паю) для кожного підприємства, кооперативу, товариства визначається виходячи з грошової оцінки переданих у колективну власність сільськогосподарських угідь, що обчислюється за методикою грошової оцінки земель, та кількості осіб, які мають право на земельну частку (пай).

Розміри земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах визначаються виходячи з вартості земельної частки (паю) та середньої грошової оцінки одного гектара сільськогосподарських угідь для даного підприємства, кооперативу, товариства.

Що дає сертифікат на право на земельний пай

Видача громадянам сертифікатів на право на земельну частку (пай) єдиного в Україні зразка та їх реєстрація провадилась відповідною районною державною адміністрацією.

У разі виходу власника земельної частки (паю) з колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства за його заявою здійснюється відведення земельної ділянки в натурі в установленому порядку і видається державний акт на право приватної власності на цю земельну ділянку.

Після видачі громадянинові державного акта на право приватної власності на земельну ділянку сертифікат на право на земельну частку (пай) повертається до районної державної адміністрації.

Паювання земель сільськогосподарських підприємств здійснювалось після передачі їх у колективну власність на підставі матеріалів по видачі державних актів на право колективної власності на землю і грошової оцінки сільгоспземель.

Як відбувається процес паювання

Весь процес паювання можна розділити на кілька етапів:

утворення комісії для обчислення розміру земельних часток (паїв)

проведення підготовчих робіт

уточнення списків осіб, які мають право на земельну частку (пай)

визначення вартості земельної частки (паю)

визначення розміру земельної частки (паю) – при паюванні вартість і розміри в умовних кадастрових гектарах земельних часток (паїв) всіх членів КСП є рівними

затвердження вартості та розміру земельних часток (паїв)

оформлення та видача сертифікатів на право на земельну частку (пай).

складання схеми поділу земель

Відновлення втрачених сертифікатів на право на земельну частку (пай) проводиться тими районними державними адміністраціями, які здійснювали їх видачу.

Сертифікати на право на земельну частку (пай) отримані громадянами вважаються правовстановлюючими документами.

Сертифікат на право на земельну частку (пай) є дійсним до виділення власникам земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) земельних ділянок та видачі їм документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку.

Результат розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) у межах одного сільськогосподарського підприємства оформляється відповідним протоколом, що підписується власниками земельних часток (паїв), які взяли участь у їх розподілі. До протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) додаються проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв), список осіб, які взяли участь у їх розподілі.

Як відбувається розподіл ділянок

Протокол про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою і є підставою для прийняття рішення щодо виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) та державної реєстрації права власності на земельну ділянку власникам земельних часток (паїв).

При паюванні земельних часток (паїв) крім Указу № 720 необхідно керуватися постаново Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 № 122 "Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)" та Законом України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" від 05.06.2003 № 899-IV.

У випадку, якщо земельна часка (пай) вже виділена в натурі (на місцевості) і земельній ділянці присвоєний кадастровий номер тоді її можливо побачити на Публічній кадастровій карті України, доступ до якої мають відповідні державні органи та сертифіковані інженери-землевпорядники. Також при наявності кадастрового номера земельної ділянки її власник може звернутися до інженера-геодезиста, який винесе в натуру (на місцевість) межі такої земельної ділянки.

При відсутності кадастрового номера, місцезнаходження земельної ділянки можливо визначити лише за схемами розпаювання земель колективної власності сільськогосподарського призначення. Такі схеми можна знайти в місцевій раді чи у підприємства, яке оброблює земельну ділянку.