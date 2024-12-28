Скільки земля коштує наприкінці грудня

У 2024 році вартість землі сільськогосподарського призначення постійно зростала, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. У грудні 2024 року середня вартість землі дещо впала, але така тенденція повторювалась щороку.

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У грудні 2024 року середня ціна гектара в Україні становить 47 948 гривень. Це дещо дешевше, ніж у листопаді (50 475 гривень за гектар).

Міністр аграрної політики та продовольства робить ставку, що наступними роками вартість землі може зрости приблизно на 20%, адже з моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні вже подорожчала з 39 тисяч гривень за гектар до 46 тисяч гривень за гектар 2024 року,

– зазначив у коментарі 24 Каналу адвокат, керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько.

Важливо! Вартість землі дорожчає вже третій рік, з моменту відкриття у липні 2021 року ринку землі. Здорожчання землі, імовірно, буде і у січні 2025 року порівняно з груднем 2024 року. За словами юриста, тенденція щодо здорожчання може продовжитися у 2025 році.

На вартість гектара землі впливає ціла низка факторів: наявність інфраструктури, попит, розташування, родючість ґрунту. Середня вартість 1 гектара землі наприкінці грудня 2024 року по Україні складає 47 948 гривень.

Найдешевша земля в Україні на сьогодні у Дніпропетровській області – 31 747 гривень за гектар. Трохи дорожче, але теж на низькому рівні земля у таких областях:

Миколаївська область – 33 299 гривень за гектар;

Сумська область – 34 846 гривень за гектар;

Чернігівська область – 34 893 гривні за гектар.

Нижча вартість землі у цих регіонах може вказувати на складну безпекову ситуацію.