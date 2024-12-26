Які прогнози щодо вартості землі на 2025 рік

Протягом 2024 року вартість сільгоспземлі постійно зростала, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Середня вартість землі у грудні 2024 року очікувано стабілізувалась та навіть дещо здешевшала, повторюючи тенденцію минулих років.

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Наприкінці грудня середня ціна гектара в Україні становить 47 948 гривень. Це дещо дешевше, ніж у листопаді.

Міністр аграрної політики та продовольства робить ставку, що наступними роками вартість землі може зрости приблизно на 20%, адже з моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні вже подорожчала з 39 тисяч гривень за гектар до 46 тисяч гривень за гектар 2024 року,

– зазначив у коментарі 24 Каналу адвокат, керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько.

Зверніть увагу! Вартість землі дорожчає вже третій рік, з моменту відкриття у липні 2021 року ринку землі. Здорожчання землі, імовірно, буде і у січні 2025 року порівняно з груднем 2024 року. За словами юриста, тенденція щодо здорожчання може продовжитися у 2025 році.

На вартість гектара землі впливає ціла низка факторів: наявність інфраструктури, попит, розташування, родючість ґрунту. Середня вартість 1 гектара землі наприкінці грудня 2024 року по Україні складає 47 948 гривень. Найдорожча земля нині в Івано-Франківській області – у середньому 90 240 гривень за гектар, а найдешевша у Дніпропетровській області – 31 747 гривні за гектар.