Скільки земля коштує у грудні 2024 року

Увесь 2024 рік вартість землі сільськогосподарського призначення постійно зростала, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Середня вартість землі у грудні 2024 року очікувано стабілізувалась та навіть дещо здешевшала, повторюючи тенденцію минулих років.

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Наприкінці грудня середня ціна гектара в Україні становить 47 948 гривень, що дещо менше, ніж у листопаді.

Міністр аграрної політики та продовольства робить ставку, що наступними роками вартість землі може зрости приблизно на 20%, адже з моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні вже подорожчала з 39 тисяч гривень за гектар до 46 тисяч гривень за гектар 2024 року,

– зазначає адвокат, керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько.

Важливо! Вартість землі дорожчає вже третій рік, з моменту відкриття у липні 2021 року ринку землі. Здорожчання землі, імовірно, буде і у січні 2025 року порівняно з груднем 2024 року. За словами юриста, тенденція щодо здорожчання може продовжитися у 2025 році.

Загалом є багато факторів, що впливають на ціну землі: наявність інфраструктури, попит, розташування, родючість ґрунту. Середня вартість 1 гектара землі у грудні 2024 року по Україні складає 47 948 гривень. Найдорожча земля нині в Івано-Франківській області – у середньому 90 240 гривень за гектар, а найдешевша у Дніпропетровській області – 31 747 гривні за гектар.

Ціни за 1 гектар землі на Заході України теж доволі сильно різняться:

Волинська область – 42 643 гривні за гектар;

Рівненська область – 49 130 гривень за гектар;

Львівська область – 74 561 гривня за гектар;

Тернопільська область – 53 743 гривні за гектар;

Хмельницька область – 53 937 гривень за гектар;

Закарпатська область – 47 404 гривені за гектар;

Івано-Франківска область – 90 240 гривень за гектар;

Чернівецька область – 61 672 гривні за гектар.

Основні типи земельних ділянок в Україні за призначенням: