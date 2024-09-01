Вартість землі залежить від її призначення

Вартість сільськогосподарської землі зростає кожен рік з моменту відкриття ринку. Її купують для відкриття власної сільськогосподарської справи, побудови житла чи інших цілей.

Дивіться також За скільки можна продати земельний пай в Україні у 2024 році

Вартість землі в Україні може значно варіюватися у залежності від різних факторів. Один з найважливіших факторів – призначення ділянки. Загалом, в Україні виділяються такі основні типи земельних ділянок:

Сільськогосподарські землі : Сільськогосподарські ділянки є найпоширенішим видом земель у нашій країні. Ці ділянки використовуються для сільськогосподарської діяльності, такої як вирощування рослин, тваринництво та інші аграрні види діяльності. Вартість сільськогосподарських земель може коливатися від 1000 до 10 000 доларів за 1 сотку, залежно від розташування, родючості грунту та інших факторів.

: Сільськогосподарські ділянки є найпоширенішим видом земель у нашій країні. Ці ділянки використовуються для сільськогосподарської діяльності, такої як вирощування рослин, тваринництво та інші аграрні види діяльності. Вартість сільськогосподарських земель може коливатися від 1000 до 10 000 доларів за 1 сотку, залежно від розташування, родючості грунту та інших факторів. Землі промислового призначення : Ці ділянки призначені для розміщення промислових підприємств або інших промислових об'єктів. Вартість земель промислового призначення залежить від їх розташування, наявності комунікацій та інфраструктури, а також потенціалу для розвитку промисловості в даному регіоні. Ціни на такі ділянки можуть сягати від 10 000 до 100 000 доларів і більше за 1 сотку.

: Ці ділянки призначені для розміщення промислових підприємств або інших промислових об'єктів. Вартість земель промислового призначення залежить від їх розташування, наявності комунікацій та інфраструктури, а також потенціалу для розвитку промисловості в даному регіоні. Ціни на такі ділянки можуть сягати від 10 000 до 100 000 доларів і більше за 1 сотку. Інші види земель : Крім вищезазначених, існують інші види земель, такі як лісові, водні, особливо охоронні території та інші. Вартість цих ділянок може варіюватися значно і залежить від їх особливостей та обмежень, встановлених законодавством.

: Крім вищезазначених, існують інші види земель, такі як лісові, водні, особливо охоронні території та інші. Вартість цих ділянок може варіюватися значно і залежить від їх особливостей та обмежень, встановлених законодавством. Землі під забудову: Ці ділянки призначені для будівництва житлових або комерційних об'єктів. Вартість таких ділянок залежить від їх розташування, близькості до міста або розвинутих інфраструктурних об'єктів, таких як дороги, школи, магазини та інші. Вартість земельних ділянок під забудову може становити від 5000 до 50 000 доларів за 1 сотку і більше.

Що ще впливає на вартість землі

Вартість землі в Україні також залежить від певних факторів:

Наявність комунікацій та інфраструктури . Земля, яка має зручний доступ до доріг, електромереж, водопостачання та інших комунікацій, може коштувати дорожче.

. Земля, яка має зручний доступ до доріг, електромереж, водопостачання та інших комунікацій, може коштувати дорожче. Попит та кон'юнктура ринку . Вартість землі може змінюватися в залежності від попиту та пропозиції на ринку нерухомості.

. Вартість землі може змінюватися в залежності від попиту та пропозиції на ринку нерухомості. Розташування . Земельні ділянки, що знаходяться в центральних чи перспективних регіонах, мають вищу вартість порівняно з віддаленими або менш розвинутими районами.

. Земельні ділянки, що знаходяться в центральних чи перспективних регіонах, мають вищу вартість порівняно з віддаленими або менш розвинутими районами. Родючість ґрунту. Якщо земля має високу родючість, це може позитивно вплинути на її вартість, особливо для сільськогосподарських ділянок.

Визначити точну вартість 1 сотки землі в Україні можливо лише індивідуально, враховуючи всі вказані фактори .

Важливо Вартість землі коливається в залежності від регіону. Станом на липень 2024 року ціни становлять від 29 830 до 136 730 гривень за гектар. Середня вартість становить 51 248 гривні за гектар.

Вартість сільгоспземель по регіонах України / фото Опендатабот