Які причини здорожчання картоплі

Нинішнє підвищення цін збіглося з початком масового збирання пізніх сортів картоплі в місцевих господарствах, як це і передбачалося, говорять аналітики East Fruit. Сьогодні фермери пропонують до продажу порівняно невеликі обсяги цієї продукції, основну частину вирощеної картоплі вони закладають на зберігання.

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Наразі українські фермери пропонують до продажу картоплю по 15 – 20 гривень за кілограм (0,36 – 0,48 долара за кілограм), що в середньому на 18% дорожче, ніж тижнем раніше.

За словами самих виробників, попит наразі істотно перевищує пропозицію, а більшість виробників воліють закласти максимальні обсяги якісної картоплі для тривалого зберігання. На їхню думку, нинішня ситуація на ринку картоплі сприятиме й подальшому зростанню цін. Також на ринок продовжують надходити повідомлення про різке зниження виробництва картоплі в господарствах населення північних і центральних регіонів України через посуху.

Зверніть увагу! В аналогічний період 2023 року місцеві виробники реалізовували картоплю в середньому на 65% дешевше, ніж сьогодні. Ба більше, оптові ціни на картоплю в Україні на сьогодні є найвищими, як мінімум, за останні 7 років. Таку цінову різницю оператори ринку пояснюють загальним зниженням врожайності цього бульбоплоду в поточному сезоні через несприятливі кліматичні умови в період вегетації. Максимально негативний вплив справила спекотна посушлива погода практично на всій території України протягом усього липня поточного року.