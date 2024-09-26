Чому ціни на картоплю ростуть

Вартість картоплі на гуртовому ринку "Шувар" нині у середньому складає 17,3 гривні за кілограм, передає 24 Канал. Це на 147% більше ціни минулого року, яка була у цей час 7 гривень за кілограм.

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Керівниця відділу маркетингу львівського оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович говорить, що на даний момент ситуація з картоплею в Україні характеризується стабільною пропозицією. Втім, є певні регіональні особливості.

Основні фактори, які впливають на ринок картоплі

Пропозиція та регіони постачання. Основними регіонами вирощування традиційно залишаються північні та західні області України, такі як Житомирська, Вінницька, Львівська та Волинська області. Цього року частина обсягів також забезпечується з центральних регіонів, де фермери активно збільшують виробництво. Урожай картоплі 2024 року виглядає досить стабільним, незважаючи на попередні побоювання щодо погодних умов, особливо засухи в серпні. Однак варто відзначити, що окремі регіони все ж можуть відчути зменшення врожайності через погодні аномалії.

Цінові тенденції. Поточні ціни на картоплю на ринках України залишаються стабільними, хоча в окремих регіонах можна спостерігати незначне зростання. Це може бути пов’язано з витратами на логістику та початком сезону збирання пізніх сортів, які традиційно дорожчі.

Історична динаміка. Якщо порівнювати ціни з попередніми роками, то нинішній рівень можна вважати відносно низьким, оскільки останні кілька сезонів характеризувалися надлишковою пропозицією.

Чи буде дорожчати картопля найближчим часом

Є ймовірність, що в найближчий місяць ціни на картоплю можуть зрости через збільшений попит на фоні зменшення пропозиції ранньої картоплі та переходу до збирання пізніх сортів. Однак суттєвого стрибка цін не очікується, оскільки загальний обсяг пропозиції залишається на стабільному рівні.

Серед головних факторів, що можуть вплинути на подорожчання, є погодні умови (особливо в разі затяжних дощів під час збирання врожаю), а також зростання витрат на енергоносії та логістику.

Важливо Загалом на ринку картоплі спостерігається баланс між попитом і пропозицією, що підтримує стабільний рівень цін. Незначне зростання цін можливе, але різкого стрибка вартості найближчим часом не очікується.