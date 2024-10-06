Як зміняться ціни у жовтні

Станом на кінець вересня 2024 року ціни на овочі борщового набору проти кінця серпня цього року, за даними Мінфіну України, зросли: картопля коштує 25,55 гривні за кілограм (+2,6 %), морква – 18,49 гривні за кілограм (+17,9 %), буряк – 16,33 гривні за кілограм (+41,5 %). Дещо знизилась ціна на капусту білокачанну – до 30,95 гривні за кілограм (-5,3 %) та цибулю ріпчасту – до 15,82 гривні за кілограм (-16,7 %). Про це науковиця "Інституту аграрної економіки" Інна Сало розповіла у коментарі 24 Каналу.

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Інна Сало Головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, до кінця жовтня 2024 року з підвищенням споживчого попиту на овочі за сталої пропозиції очікується незначне їх здорожчання – до 10 %. Зокрема, може додати в ціні капуста білокачанна – до 34 гривень за кілограм та цибуля ріпчаста – до 17 гривень за кілограм. Це, звісно, залежатиме від обсягів постачання овочів, умов їх зберігання та логістики.

Станом на 23 вересня 2024 року ціна яблук, за даними Мінфіну України, становить 26,97 гривні за кілограм. Це на 20,7 % нижче показників кінця серпня цього року.

Важливо За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у жовтні з розширенням пропозиції за рахунок вітчизняного виробництва ціни на яблука коливатимуться у діапазоні 25 – 30 гривень за кілограм залежно від їх помологічного сорту та якості.

Ціни на імпортовані плоди й надалі залишатимуться на доволі високому рівні. Зокрема, на апельсини – до 75 гривні за кілограм, лимони – до 90 гривні за кілограм, мандарини – до 130 гривні за кілограм, банани – до 65 гривні за кілограм.

