Ціни на продукти будуть зростати

На початку цього року інфляція була низькою, але впродовж останніх місяців пришвидшилася. Експерти НБУ стверджують, що така тенденція була очікуваною для них. На темпи зростання споживчих цін передусім вплинуло збільшення витрат бізнесу на електроенергію та оплату праці. Частково позначилося на цінах і певне послаблення курсу гривні.

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За прогнозом НБУ, у наступні місяці інфляція помірно пришвидшиться й наприкінці року становитиме 8,5%. Важливо, що громадяни згідно з опитуваннями також очікують помірного зростання цін.

Щоб і надалі утримувати очікування під контролем, НБУ обмежуватиме коливання курсу, забезпечуючи курсову стійкість, а також забезпечуватиме такий рівень ставок за гривневими депозитами, який захищатиме заощадження населення від інфляційного знецінення. Це підтримуватиме довіру до гривні та обмежуватиме тиск на валютному ринку,

– повідомляють експерти Нацбанку.

Послідовні дії НБУ дадуть змогу уповільнити інфляцію вже наступного року. Допомогти в цьому має й сповільнення інфляції в країнах, з якими Україна веде торгівлю.

За прогнозом НБУ, у 2025 році темпи зростання цін уповільняться до 6,6%, а у 2026 році – повернуться до 5%, що є ціллю НБУ.