Пшениця дорожчає на світовому ринку

Протягом тижня котирування на світових біржах виросли на 5,8 – 7,3% до найвищих з червня рівнів. Про це повідомляє Grain Trade.

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Вчора грудневі ф'ючерси подорожчали:

на 2,7% до 226,1 долара за тонну – на м'яку озиму SRW-пшеницю в Чикаго (+6% за три сесії),

на 3,5% до 227,5 долара за тонну – на тверду озиму HRW-пшеницю в Канзас-Сіті (+7,3%),

на 2,2% до 238,5 долара за тонну – на тверду яру HRS-пшеницю в Міннеаполісі (+6,7%),

на 2,7% до 233,75 євро за тонну або 258 долара за тонну – на пшеницю на паризькій Euronext (+5,8%).

Страйк на Атлантичному узбережжі США триває два дні, і поки Морський альянс США (USMX) та Міжнародна асоціація портових вантажників (ILA) все ще не порозумілися, що блокує контейнерний обіг, та певною мірою, експорт зерна зі США.

Важливо На сході України та південному заході Росії (основних регіонах вирощування озимої пшениці) поки не очікується суттєвих опадів, але фермери продовжують сівбу в очікуванні дощів.

Россільгоспнагляд попередив МСГ Казахстану про блокування поставок пшениці внаслідок виявлення карантинних об'єктів, хоча фактично це є відповіддю на заборону Казахстаном імпорту пшениці з Росії. Це може призвести до скорочення експорту пшениці з Казахстану, яка відвантажується через морські порти Росії.

Ціни також підтримала інформація від деяких агенцій Австралії про те, що внаслідок нещодавньої посухи та приморозків урожай пшениці в країні може зменшитися на 1 мільйон тонн.

Зверніть увагу! Державний єгипетський оператор GASC приватною угодою придбав 3,12 мільйона тонн чорноморської (переважно російської) пшениці з поставкою з листопада по квітень. Зерно з Росіїпродовжує домінувати у Північній Африці, що засмучує європейських трейдерів.

Влада Єгипту підвищила ціну закупівлі пшениці у місцевих фермерів до 14670 фунтів за тонну або 300 доларів за тонну. Зазвичай уряд купує у своїх виробників 3,5 мільйони тонн пшениці, та імпортує ще 8 мільйонів тонн для виробництва субсидійованого хлібу, який споживають понад 70 млн єгиптян. Проте реформування системи субсидій може скоротити державний імпорт пшениці.

Важливо В Україні цього тижня експортні закупівельні ціни на продовольчу пшеницю виросли на 100 – 150 гривень за тонну до 9500 – 9600 гривень за тонну до 205 – 208 долара за тонну, а на фуражну – на 50 – 100 гривень за тонну до 9000 – 9150 гривень за тонну або 193 – 197 долара за тонну з доставкою до портів Чорного моря.

Трейдери підвищують закупівельні ціни на тлі зростання світових котирувань, але експортний попит залишається низьким внаслідок сильної конкуренції з боку дешевої російської пшениці.