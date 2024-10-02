Український аграрний експорт розширюється

В грошовому еквіваленті експортовану продукцію оцінюють у 28,9 млрд доларів – на 6% більше, ніж за три квартали 2023 року. Про це повідомив заступник міністра економіки України – торговий представник України Тарас Качка.

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За словами заступника міністра, в аграрній сфері лідери за обсягами експортованої продукції за три квартали традиційні: кукурудза 25,2 мільйона тонн (зростання 16,2%) та пшениця 16 мільйонів тонн (зростання 42,4%). Від початку року за кордон відправили 4,6 мільйона тонн соняшникової олії та 3,6 мільйона тонн шроту. Стабільним є експорт м'яса птиці – 334 тисячі тонн за 9 місяців, водночас ціна цього експорту зросла на 15% і сягнула 708 мільйонів доларів за 9 місяців.

Але найцікавіший продовольчий товар – це соки, 82 тисячі тонн і 160 мільйонів доларів. Зростання в 65% в обсягах і 95,5% у вартості. Також є зростання і в кондитерській галузі – печиво 190 мільйонів доларів (+29%), шоколад 169 мільйонів доларів (+38%), карамельки 151 мільйон доларів (+14%),

– зазначає Тарас Качка.

Він нагадав, що у вересні почався сезон цукроваріння, відповідно, спостерігається відновлення експорту солодкого продукту. За його словами, за вересень Україна експортувала 24,7 тисячі тонн на 127 мільйонів доларів. Всього з початку року експорт цукру становив вже 476 тисяч тонн на суму 282 мільйони тон. Тарас Качка додав, що зростання в обсягах становить 60% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.