Що буде з цінами на цукор до кінця року

Аномальна спека в липні-серпні 2024 року призвела до зменшення врожайністі цукрових буряків. Про це науковиця "Інституту аграрної економіки" Людмила Пархоменко розповіла у коментарі 24 Каналу.

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Науковиця стверджує, що за попередніми оцінками Мінагрополітики, середня урожайність цукрових буряків в Україні у 2024 році може скласти 465 центнерів з гектару. Це майже на 12 % нижче показника минулого року. Втім, за попередніми оцінками науковців Інституту аграрної економіки, дефіциту цукру в Україні у поточному маркетинговому році не передбачається.

Традиційно у період масового цукроваріння – з вересня по листопад – спостерігається стабілізація цін на цукор. У серпні цього року середня ціна на цукор, за даними Мінфіну, становила 36,53 гривні за кілограм, а станом на кінець вересня 2024 року цукор у роздрібній мережі можна було придбати за 36,52 гривні за кілограм,

– говорить Людмила Пархоменко.

Важливо За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, загалом цінова ситуація на ринку цукру залишається стабільною і прогнозованою, суттєвого підвищення цін до кінця поточного року не очікується.