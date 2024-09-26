Чому цукор в Україні дешевшає попри світові тенденції

Аналітики сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах ВАР прогнозують, що гуртові ціни від заводів можуть знизитися до 18 – 19 гривень за кілограм. Про це йшлося під час аналітичного брифінгу.

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Український цукор переважно залишається на внутрішньому ринку через обмежений експорт. Спроби постачати продукцію до Туреччини, Македонії та інших країн поки що не дозволяють суттєво розвантажити запаси. Через торговельні обмеження з ЄС, які триватимуть до 2025 року, Україна стикається з труднощами експорту цукру,

– зазначають експерти.

Ця тенденція, ймовірно, продовжиться у найближчі місяці. Деякі заводи в Україні, за словами аналітиків, вже почали знижувати ціни з попередніх 21,50 – 22 гривень за кілограм до 21 гривні за кілограм. Прогнозується, що у вересні-жовтні ціни можуть впасти до 18 – 19 гривень за кілограм через перенасичення внутрішнього ринку.

Зверніть увагу! Водночас світовий ринок цукру демонструє значне зростання цін через низку чинників. Експерти говорять, що серед ключових причин – значна засуха в Бразилії, яка серйозно вплинула на врожайність цукрової тростини. Додатково ситуацію ускладнили масштабні пожежі, що пошкодили від 5 до 8% посівних площ. Це призвело до суттєвого зростання вартості цукру на світових біржах.