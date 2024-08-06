Світові учасники ринку нарощують експорт

Бразилія більше експортує цукру, а Індія почала нарощувати виробництво, що покращує перспективи пропозиції. Вартість контрактів впала на 2,5% до 17,64 центів за фунт (0,45 кілограма), що є найнижчим показником з жовтня 2022 року.

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Найбільший у світі виробник цукру – Бразилія експортувала близько 20 мільйонів тонн цукру з початку року до липня, що на 40% більше, ніж у попередньому році. Темпи експорту можуть призупинитися з листопада по грудень або навіть раніше, якщо сезон дощів розпочнеться вчасно в жовтні.

За словами аналітиків, на ринок цукрку може залишатися тиск з боку бразильських спотових обсягів, що надходять, і рішення фондів тримати короткі позиції.

Важливо Очікується, що сезон мусонних дощів в Індії, другому за величиною виробнику цукру-сирця, сприятиме збільшенню його виробництва. За даними метеорологічного департаменту Індії, сезон триває з червня по вересень, а кількість дощів наразі перевищує норму на 6%.