Світові учасники ринку нарощують експорт
Бразилія більше експортує цукру, а Індія почала нарощувати виробництво, що покращує перспективи пропозиції. Вартість контрактів впала на 2,5% до 17,64 центів за фунт (0,45 кілограма), що є найнижчим показником з жовтня 2022 року.
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Найбільший у світі виробник цукру – Бразилія експортувала близько 20 мільйонів тонн цукру з початку року до липня, що на 40% більше, ніж у попередньому році. Темпи експорту можуть призупинитися з листопада по грудень або навіть раніше, якщо сезон дощів розпочнеться вчасно в жовтні.
За словами аналітиків, на ринок цукрку може залишатися тиск з боку бразильських спотових обсягів, що надходять, і рішення фондів тримати короткі позиції.