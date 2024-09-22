Яка наразі ситуація на ринку землі

Ціна на купівлю-продаж землі в Україні у липні 2024 року становила 46 тисяч гривень за гектар. Це на 4,5% більше від показника червня та на 1,5% – від показників травня цього року. Про це йдеться в аналітичному огляді, підготовленому KSE Агроцентр спільно з Програмою USAID АГРО.

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Загалом з моменту відкриття ринку для юридичних осіб 1 січня 2024 року ціни на сільгоспземлю зросли на 24% для всіх земель, і на 19% – для так званих "товарних" земель. Обсяги ринку сільгоспземель у липні 2024 року збільшились на 10,2% за кількістю укладених угод купівлі-продажу і на 4,3% за площею земель в обігу у порівнянні з червнем 2024 року.

За площею земель в обігу показник липня на 30,4% вищий від середньомісячної площі земель в обігу у 2023 році. Ціни купівлі-продажу сільськогосподарських земель у липні 2024 року відновили зростання після незначного спаду у травні-червні, і були найвищими за весь час існування ринку,

– йдеться в огляді.