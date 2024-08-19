Як формувалась вартість зернових та олійних

За словами аналітиків, на ринку пшениці вартість формувалася під впливом кількох протилежних факторів. Ціна залежала від зростаючого внутрішнього попиту, обмеженої пропозиції на внутрішньому ринку та знижувальної цінової динаміки на експортному ринку.

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Загалом на кінець місяця середні ціни на пшеницю 2 і 3 класу знаходились в діапазоні 7042 – 6736 гривень за тонну. Ціни на фураж складали 5911 гривень за тонну, що більше на 3,10% з початку місяця,

– зазначають експерти.

Протягом місяця, за даними заявок в AgroMarket UUB, цінові індикативи на кукурудзу також відображали зростання. Підвищення цін в середньому відбулося на 3,81% і середня ціна на кінець місяця складала 6317 гривень за тонну.

Важливо За інформацією Мінагрополітики, на початок серпня вже зібрано 25 291,8 мільйона тонн зернових та понад 3236,3 мільйона тонн олійних. Загалом новий врожай обмолочено на площі понад 7301,6 тисячі гектар, намолочено 28 528,1 тисяч тонн. За оцінкою УЗА потенційний врожай у 2024 році складе на рівні 71,8 мільйона тонн зернових та олійних. З них близько 49,9 мільйона тонн зернових та 21,9 мільйона тонн олійних.

Вплив агрометеоумов на ціни

Щодо агрометеорологічних умов, то згідно з даними Укргідрометцентру, упродовж липня для формування урожаю пізніх сільськогосподарських культур, городини та овочевих були несприятливими через тривалий період спекотної погоди та дефіцит опадів.

На кінець місяця ф'ючерси на соєві боби трохи підскочили, але ф'ючерси на кукурудзу впали через сприятливі прогнози погоди на Середньому Заході. Пшениця відображала незначну волатильність.

Аналітики додають, що вересневий ф'ючерс на пшеницю подорожчав на 3 центи до 5,27 долара за бушель, вересневий Канзас-Сіті знизився на 1,25 цента до 5,49 долара за бушель, а вересневий Міннеаполіс впав на 3 центи до 5,81 долара за бушель.

Ф'ючерси на кукурудзу у вересні подешевшали на 6 центів до 3,82 долара за бушель, а грудень – на 5,25 цента до 3,99 долара за бушель.

Важливо Ідеї про те, що Китай стане агресивним покупцем американських поставок, сприяли зростанню сої. Вересневі ціни на зерно піднялися на 3,5 цента до 10,14 долара за бушель, а листопадові подорожчали на 1,25 цента до 10,22 долара за бушель.