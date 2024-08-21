Головні причини здорожчання цукру

Одна з найголовніших причин росту цін – високі темпи переробки цукрової тростини у Бразилії, що може призвести до зростання пропозиції продукту на ринку. Західне видання повідомляє, що виробництво цукру в Бразилії у січні-липні вийшло на показники, що випереджають темпи минулого року, хоча у другій половині місяця продуктивність знизилася.

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Аналітики наголошують: зранку 20 серпня вартість необробленого цукру на Нью-Йоркській біржі впала на 2,6% – до 17,56 цента за фунт. Водночас вартість білого цукру на біржі в Лондоні знизилася на 2%.

Утім, у виданні вказують, що є й ті, хто налаштований скептично щодо того, що відбувається. Так, за словами керуючого директора міжнародної компанії, яка допомагає інвесторам і трейдерам здійснювати угоди з різними фінансовими інструментами Paragon Global Markets Майкла Дугала, учасники ринку недооцінюють можливий негативний вплив поганої погоди на бразильський урожай.

Оскільки температура в Бразилії зростає, а сильних дощів не буде, я думаю, що кошти просто слідують імпульсу та ігнорують потенційні небезпеки другої половини бразильського врожаю,

– говорить він.

Виробництво цукру в Бразилії з початку року по липень випереджає минулорічні темпи, але продуктивність знизилася в другій половині місяця через суху погоду, згідно зі звітом промислової групи Unica наприкінці минулого тижня. Ринок очікує "певний спад у бразильському виробництві", пишуть аналітики ADM Investor Services у своїй записці в понеділок.