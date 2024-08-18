Цукор на початок осені здорожчає

Провідна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Людмила Пархоменко розповіла у коментарі 24 Каналу, що в Україні спостерігається здорожчання цукру. У липні 2024 року, за даними Мінфіну, його можна було придбати за 35,50 гривні за кілограм, а станом на середину серпня ціна на цукор зросла до 36,52 гривні за кілограм.

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Індекс споживчих цін на цукор у серпні 2024 року склав 102,93%. Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зросли на 2,93%. Традиційно цінова ситуація на ринку цукру характеризується зростанням ціни на солодкий продукт з початком року та досягає свого максимуму влітку – в сезон масових заготівель ягід і фруктів населенням, а в період масового цукроваріння (вересень – листопад) спостерігається стабілізація цін на цукор,

– говорить Людмила Пархоменко.

Цікаво! За попередніми даними пресслужби Мінагрополітики, посівні площі під цукровими буряками у 2024 році становлять 250,1 тисячі гектар, тобто на рівні тогорічного показника.

Науковиця стверджує, що у 2024 році дефіциту цукру в Україні не передбачається. Посіви цукрових буряків наразі у задовільному стані. Тож, за прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, за сприятливих умов виробництво цукру складе близько 1,8 мільйона тонн солодкого продукту.

Важливо Враховуючи внутрішнє споживання в межах 900 тисяч тонн та близько 200 тисяч тонн перехідних залишків, на внутрішньому ринку буде надлишок цукру.