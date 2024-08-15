Україна переживає критичні труднощі з експортом цукру

Аналітики під час брифінгу сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в рамках ВАР повідомили, що протягом серпня Україна експортувала лише 3 – 4 тисячі тонн цукру, що є критично малим показником порівняно з 100 тисячами тонн, експортованими два місяці тому.

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Український ринок цукру стикається з труднощами, оскільки тепер ми повністю орієнтовані на внутрішній споживчий попит,

– зазначають в аналітичному департаменті ПУСК.

У подальшому можна очікувати збільшення запасів цукру в Україні, оскільки внутрішнє виробництво зросте. На фоні закритого експорту в Європу, українським виробникам потрібно шукати нові ринки збуту.

Однак, на думку аналітиків, у новому сезоні Європа також збільшить виробництво цукру, що ускладнить реалізацію української продукції на міжнародному рівні. Об'єктивно, до січня 2025 року Україні доведеться або платити високі експортні мита, або чекати на обнулення квот.

Важливо З огляду на нинішню ситуацію, можна очікувати, що в новому сезоні ціни будуть низькі. У ПУСК резюмують, що в умовах нестабільності на експортних ринках та локального надлишку, внутрішні ціни на цукор, ймовірно, залишаться під тиском.