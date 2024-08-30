Цукор продовжує дорожчати

Традиційно зростання ціни на продукт досягає свого максимуму влітку – в сезон масових заготівель ягід і фруктів, передає 24 Канал. У період масового цукроваріння (вересень – листопад) зазвичай спостерігається стабілізація цін на цукор.

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Посівні площі під цукровими буряками у 2024 році становлять 250,1 тисячі гектар, тобто на рівні тогорічного показника. Відповідно, дефіциту цукру у 2024 році не передбачається.

Продукція цукроваріння з середини весни 2024 року хоч і доволі невеликими темпами, але продовжує зростати у ціні. Журналісти 24 Каналу промоніторили ціни на цукор у пулярних мережах супермаркетів України.

Auchan

Цукор кристалічний 34,90 гривні за кілограм;

Megamarket

Цукор кристалічний 41,40 гривні за кілограм;

Metro

Цукор кристалічний 34,90 гривні за кілограм;

Novus

Цукор кристалічний 34,89 гривні за кілограм.

Середня ціна становить 36,52 гривні за кілограм.

Ціни на сіль стабільні

Сіль на відміну від цукру демонструє стабільну цінову політику. Це пов'язане з тим, що продукт здебільшого імпортуєтья в Україну і на це не впливають жодні чинники та сезонність.

Журналісти 24 Каналу дізнались ціни на сіль в деяких торгових мережах України: