Румунія хоче заборонити імпорт м'яса та яєць з України

Міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу заявив, що на прохання румунських виробників звернувся до Єврокомісії з проханням заборонити імпорт продукції птахівництва з України. Про це повідомило румунське Міністерство сільського господарства, пише "Європейська правда".

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У румунському міністерстві зазначили, що Барбу вже підтримав пропозицію Болгарії на засіданні Ради Євросоюзу 23 вересня цього року заборонити імпорт яєць з України і вже звернувся до Єврокомісії з проханням захистити європейських фермерів від демпінгових цін, які практикує Україна.

Існує необхідність втручання Європейської комісії щодо українського імпорту яєць та м'яса птиці, враховуючи, що наші фермери підпорядковуються певним умовам щодо птахівництва, які тягнуть за собою набагато вищі витрати, ніж у фермерів за межами Європейського Союзу,

– говорить Флорін Барбу.

Також він додав, що Бухарест очікує швидких рішень від Брюсселя, але в разі необхідності готовий застосувати механізм ліцензування імпорту, "який ми вже успішно застосували у випадку імпорту зернових, цукру та борошна".