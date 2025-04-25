Де зазначені норми щодо відстаней від будівель

Будівництво житлового чи дачного будинку – це відповідальна процедура, що вимагає великих фінансових витрат, повідомляє 24 Канал із посиланням на Лановецьку міську раду. Якщо будівлі розташовані неправильно, це може спровокувати непередбачувані труднощі, а іноді навіть і знесення будівель.

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З 1 жовтня 2019 року набрали чинності нові будівельні норми – ДБН Б.2.2-12:2019, планування та забудова територій, які, серед іншого, регулюють і питання відстаней між будинками, будівлями та спорудами як на власній, так і на сусідніх ділянках, відстаней до меж ділянок, господарських споруд та ін.

Згідно з вимогами ДБН Б.2.2-5:2011, поверховість забудови, граничні розміри житлових будинків, площа забудови, вимоги до господарських будівель, їх складу, огорожі ділянок, благоустрою території встановлюються місцевими правилами забудови. Розроблення таких правил та їх затвердження здійснюється відповідно до норм Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності".

Які нормативи діють

Відстань від житлового будинку до огорожі встановлюється 3 метри. Висота огорожі не повинна перевищувати 2 метри на межі сусідніх земельних ділянок та не більше ніж 2,5 метра на межі з вулицею.

Відповідно до положень пункту 6.7 ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій територій", дозволено проектувати огородження як окремих ділянок, так і усієї прибудинкової території садибної забудови. При цьому, висота огороджень має бути не більше ніж 2,0 метри на межі сусідніх земельних ділянок та не більше ніж 2,5 метра на межі з вулицею для забезпечення нормативної інсоляції та провітрювання суміжних територій.

Зверніть увагу! Водночас слід враховувати, що в будь-якому випадку, огорожа присадибної ділянки не повинна виступати за червону лінію вулиці. Огорожа має проходити по межі і не повинна створювати перешкод для використання за призначенням сусідської земельної ділянки, затінювати її та ін.

Також, згідно з інструкцією про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна: "зведення на земельній ділянці парканів, воріт і хвірток не належить до самочинного будівництва".

Важливо! Власники і землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей: затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення інше. У разі наявності серйозних спорів щодо недодержання сусідами правил добросусідства такі спори вирішуються судом за зверненням власника, права якого порушено, до суду.