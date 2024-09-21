Які причини здорожчання винограду

Керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Львова Тетяна Попович повідомляє, що виноград в Україні здорожчав, передає 24 Канал. Вартість винограду як темного так і білого на оптовому ринку "Шувар" нині у середньому становить 85 гривень за кілограм.

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Важливо Минулого року в цей час темний був за ціною 65 гривень за кілограм, а білий за ціною 53 гривні за кілограм. Темний виноград відповідно подорожчав на 30,8%, а білий на 37,7%.

Ціни на виноград у 2024 році суттєво зросли порівняно з минулим роком через декілька факторів. По-перше, це наслідки посухи минулих років, що негативно вплинули на врожайність. Закладка врожаю була слабкою, і це відобразилося на цьогорічних цінах. Окрім того, війна та проблеми з логістикою значно ускладнили виробництво та постачання винограду, особливо з південних регіонів, таких як Одеська, Запорізька та Херсонська області, що є основними виробниками винограду в Україні,

– розповідає Тетяна Попович.

Щодо прогнозів на кінець збору врожаю, є ймовірність зниження цін, однак значного падіння не очікується через вищезазначені складнощі з виробництвом​.

Зверніть увагу! Регіони постачання винограду в Україні також зазнали змін. Через військові дії постачання з Бесарабії та півдня України значно знизилося, тоді як зростає значення західних регіонів, таких як Прикарпаття та Закарпаття, де виноград продовжує вирощуватися і має великий потенціал для подальшого розвитку