Ціна на яблука буде коливатись

Керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Львова Тетяна Попович розповіла, що яблучний сезон триває. Цього року, за її словами, ціни на яблука можуть бути нестабільними через ряд чинників.

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За словами Попович, найбільший вплив становлять наступні чинники:

Вплив погоди. Аномальні погодні умови, зокрема спека, вплинули на врожай яблук, що може обмежити пропозицію на ринку і підвищити ціни.

Аномальні погодні умови, зокрема спека, вплинули на врожай яблук, що може обмежити пропозицію на ринку і підвищити ціни. Військові дії та логістика. Перебої в постачанні, викликані війною, можуть призвести до проблем з доставкою продукції до споживачів, що також може вплинути на ціноутворення.

Традиційно найнижча ціна на яблука зазвичай спостерігається пізньої осені та взимку, коли завершується основний збір урожаю, і пропозиція є максимальною на ринку.

Нині середня вартість яблук на гуртовому ринку "Шувар" становить:

Айдаред 16,5 гривні за кілограм (вже опускається ціна, минулого тижня була 17 гривень за кілограм);

16,5 гривні за кілограм (вже опускається ціна, минулого тижня була 17 гривень за кілограм); Чемпіон 18,5 гривні за кілограм (ціна стабільна);

18,5 гривні за кілограм (ціна стабільна); Ренет Симиренка 17,5 гривні за кілограм (вже опускається ціна, минулого тижня була 18 гривень за кілограм).

Інші сорти не подешевшали: