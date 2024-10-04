Власники паїв протестували проти безвідповідальної агрофірми

У селі Озерна Тернопільського району на акцію протесту вийшли місцеві жителі, яким агрофірма не оплачує паї, повідомляє Тернопільська ОВА. Власники паїв 2 жовтня перекрили дорогу і недали техніці вийти на обробку землі.

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У конфлікт селян та агрофірми втрутилось керівництво області. За дорученням начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоди директор департаменту АПК та голова Тернопільської РДА провели робочу зустріч з пайовиками і орендарем. В ОВА повідомили, що після звірки заборгованості по орендній платі за землю орендар запевнив, що поверне людям заборговані кошти.

Всі орендарі паїв зобов'язані провести розрахунки з їх власниками відповідно до укладених угод. Крім цього, райдержадміністрації спільно з органами місцевого самоврядування повинні проконтролювати усіх інших орендарів, щоб не виникали подібні випадки безвідповідальності. А також з'ясувати стан розрахунків орендарів перед місцевими бюджетами області,

– йдеться у повідомленні ОВА.

Місцеві жителі говорять, що вони не відступляться і доведуть конфлікт з нечесним орендарем до логічного кінця.