Жінок-далекобійниць стане набагато більше

В уряді повідомляють, що проєкт фокусуватиметься на утвердженні гендерної рівності в професії. Також будуть задоволені потреби на ринку праці у водіях-далекобійниках завдяки залученню жінок.

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У межах ініціативи заплановано навчання 100 жінок, які після завершення курсу отримають необхідну кваліфікацію та водійське посвідчення категорії "С" або "СЕ". У межах проєкту заплановано працевлаштування 80 випускниць у компаніях, що активно долучаються до проєкту.

Наразі щонайменше 10 компаній, що займаються перевезеннями, вже висловили готовність підтримати ініціативу та надати робочі місця для нових водійок вантажівок.

Важливо Дефіцит кадрів фіксується у багатьох сферах, перевезення – не виняток. Через повномасштабне вторгнення дефіцит водіїв вантажного транспорту на приватних підприємствах сягає близько 30%. Разом з тим, це одна з надзвичайно важливих професій як для доставки стратегічно важливих вантажів, так і для роботи економіки в цілому, адже логістика орієнтується саме на автомобільний транспорт.

Наші водії забезпечують сталість логістичних ланцюгів та безперебійну доставку вантажів. Очікую, що невдовзі до них долучаться більше водійок. Саме для цього ми ініціювали пілотний проєкт з підготовки жінок кермувати вантажівками з можливістю подальшого працевлаштування. Вдячний програмі USAID "Конкурентоспроможна економіка України" за можливість разом реалізовувати важливі для економіки та суспільства проєкти,

– заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Проєкту запустили у чотирьох містах: Києві, Тернополі, Рівному і Хмельницькому.

Що підготували для учасниць і як взяти участь

Учасниць проєкту очікує:

Безоплатна можливість набути фахових навичок водіння вантажівки.

Гарантоване працевлаштування для випускниць в приватних компаніях, які спеціалізуються на вантажних перевезеннях .

Менторський супровід протягом усього проєкту від команди професіоналів.

Допомога з адаптацією на новому робочому місці.

Для участі у відборі потрібно:

заповнити анкету до 26 вересня 2024 року за посиланням;

пройти співбесіду з командою проєкту.

Пілотний проєкт з підготовки та працевлаштування водійок вантажівок реалізується Фундацією інституційного розвитку за ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та за підтримки Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України".