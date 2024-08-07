Причини стабільно високих цін на ячмінь

Фермери України наразі стримують продажі і вважають за краще зберігати зерно в запасах, хоча жнива вже майже завершились. Станом на 2 серпня ціни покупців на базисі CPT POC досягли 173 долари за тонну. Це на 14 доларів за тонну вище порівняно з початком липня та на 8 доларів за тонну вище порівняно з початком червня.

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Високі ціни на ринку CPT підігрівають ціни на базисі FOB. Станом на 2 серпня ціни пропозиції на український ячмінь озвучувалися на рівні 195 доларів за тонну FOB POC, що на 17 доларів за тонну вище, ніж у липні.

У другій половині липня, коли дані з полів показали зниження врожайності, особливо в найбільшому регіоні-виробнику ячменю в Україні – Одеській області. Плюс підскочив попит на ринку CPT у глибоководних портах – продавці підняли свої пропозиції приблизно до 195 доларів за тонну для партій розміру Handy і Panamax,

– говорить брокер Дарія Марченко.

Самі аграрії говорять, що щороку залишають ячмінь на серпень/вересень.

Тому що в цей час закривають останні контракти, часто обсягів не вистачає і можна "стиснути" за хорошими цінами. Зараз дають 8,1 тисячі гривень за тонну на ТІС, а хотілося б 8,5 тисячі гривень за тонну,

– говорить аграрій Руслан Нерода.

Такі високі ціни на український ячмінь привертають погляди покупців до румунської Константи, яка час від часу рахується краще.