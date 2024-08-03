Хто може розраховувати на субсидії

Аграрії з деокупованих територій і зон завершення бойових дій можуть подавати заявки на отримання субсидій на оброблювані землі до 8000 гривень, передає 24 Канал.

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Держава надаватиме кошти за такими напрямами та у такому розмірі:

бюджетна субсидія на 1 гектар аграріям, які обробляють до 120 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Розмір збільшено з 3100 гривень до 4000 гривень на 1 гектар;

окрема бюджетна субсидія на 1 гектар для аграріїв з деокупованих територій тих територій, на яких завершені бойові дії. Розмір підтримки – 8000 гривень на 1 гектар.

Сільгоспвиробники з яких областей мають право на субсидії:

Донецької,

Дніпропетровської,

Житомирської,

Київської,

Луганської,

Миколаївської,

Одеської,

Сумської,

Харківської,

Херсонської,

Чернігівської областей.

Як отримати субсидію

Заявку необхідно подавати в Державний аграрний реєстр після оприлюднення оголошення про початок прийому. Для отримання субсидії першу необхідно увійти або зареєструватися у Державному аграрному реєстрі. Через BankID створити власний кабінет може лише фізособа. Для того, щоб взяти участь у програмі дотацій заявнику потрібно мати зареєстровану юридичну особу або ФОП і підтвердити це кваліфікованим електронним підписом.

Коли реєстрація на субсидії буде завершена, потрібно відкрити програму в розділі "Доступні програми" та натиснути “Подати заявку” навпроти її назви.

Після цього необхідно відповісти на запитання в опитувальнику, надати згоду на проведення уповноваженими особами моніторингу та оцінювання достовірності наданої інформації як документально, так і шляхом перевірки за місцем здійснення діяльності. Після цього натиснути "Подати заявку". Система згенерує заповнену заявку згідно з формою, затвердженою Мінагрополітики. Наприкінці підписати заявку за допомогою КЕП.

Важливо Якщо заявка на субсидію буде схвалена, у кабінет на підпис надійде Договір про отримання бюджетних коштів Укрдержфондом. Невдовзі після підписання договору з боку заявника, на вказаний у заявці рахунок, надійдуть кошти.