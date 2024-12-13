Чи можна збирати дрова у парках та скверах

Про те, чи можна збирати дрова в парках та скверах, зазначається в наказі Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України", повідомляє 24 Канал із посиланням на Верховну Раду України.

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Українські парки, сквери та інші зелені зони є об'єктами благоустрою у сфері зеленого господарства. Відповідальність за їх утримання покладена на підприємства або організації, визначені місцевими чи державними органами влади. Залежно від типу території, за її утримання відповідають:

Забудовники чи власники – на ділянках під будівництво.

Балансоутримувачі – на об'єктах державної чи комунальної власності.

Установи, організації, підприємства – на своїх та прилеглих територіях.

Місцеві органи самоврядування – на занедбаних чи безхазяйних територіях.

Приватні особи – на територіях власних садиб або прилеглих ділянках.

Догляд за зеленими насадженнями на територіях, таких як вулиці, площі, бульвари, парки, сквери чи майдани, має здійснюватися спеціалізованими організаціями або підприємствами, які займаються зеленим господарством.

Такі структури повинні бути забезпечені необхідною технікою, обладнанням та мати у штаті кваліфікованих фахівців. Роботи виконуються на підставі договору, укладеного з балансоутримувачем. Відповідно на об'єктах зеленого господарства суворо заборонено:

Проводити будь-які роботи без дозволу, включаючи земельні чи будівельні.

Самовільно створювати городи або пошкоджувати рослини, у тому числі дерева, кущі, квітники та газони.

Вивозити чи залишати сміття та інші відходи, включаючи траву, гілля, деревину чи листя, у невстановлених місцях і так далі.

Важливо! Отже, збирання гілля, навіть сухостою, прирівнюється до пошкодження зелених насаджень. Таким чином, без відповідного дозволу це може розглядатися як порушення законодавства. Якщо ви не хочете бути притягнутими до відповідальності, краще не займатись заготівлею дров у скверах, парках та інших зелених зонах.