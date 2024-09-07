Землю під військові частини виділяти стане простіше

Народний депутат України з парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що законопроєкт підтримали 284 народних депутати під час другого читання.

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Мета цього законопроєкту – створення правових підстав для спрощення процесу зміни цільового призначення земельних ділянок. Це дозволить швидше та ефективніше використовувати їх для розміщення та постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій ЗСУ.

Закон передбачає процедуру зміни цільового призначення земельних ділянок, зокрема особливо цінних земель та земельних лісових ділянок, які будуть використовуватися для військових цілей, стане простішою. Крім того, передбачено звільнення Збройних сил України та інших військових формувань від обов’язку відшкодування втрат лісогосподарського виробництва у разі використання ними цих земель.

Важливо Щоб уникнути корупційних ризиків, закон забороняє змінювати цільове призначення згаданих ділянок для будівництва соціально-культурних об’єктів та житла.