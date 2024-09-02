На торги виставили перші земельні ділянки

Площа ділянок, виставлених на торги, досить різна: від 2 гектар і до 262 гектар. Великі ділянки дозволяють агровиробникам відразу суттєво розширити свої угіддя одним лотом, а не орендувати для цього по кілька невеличких наділів.

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Територіально ділянки розташовані за межами населених пунктів таких колишніх сільських рад:

Заливанщинської, що входить до Калинівської міської територіальної громади Хмільницького району,

Жахнівської, що входить до Тиврівської селищної територіальної громади Вінницького району,

Кудлаївської, що входить до Немирівської міської територіальної громади Вінницького району,

Піщанської, що входить до Піщанської селищної територіальної громади Тульчинського району,

Дмитрашківської, що входить до Піщанської селищної територіальної громади Тульчинського району,

Городківської, що входить до Городківської сільської територіальної громади Тульчинського району.

Зверніть увагу! Стартова вартість таких ділянок передбачена на рівні 12% від нормативно-грошової оцінки землі. Тож ціна перших 16 лотів варіюється від 9100 гривень і до 1 137 088 гривень.

Загалом на перші торги виставили понад 1 тисячу гектар земель. У користування здають їх на 14 років. Будь-яке господарство чи фермер може підібрати у своє користування ділянку будь-яких розмірів і розташування.