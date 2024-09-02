На торги виставили перші земельні ділянки

Площа ділянок, виставлених на торги, досить різна: від 2 гектар і до 262 гектар. Великі ділянки дозволяють агровиробникам відразу суттєво розширити свої угіддя одним лотом, а не орендувати для цього по кілька невеличких наділів.

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Територіально ділянки розташовані за межами населених пунктів таких колишніх сільських рад:

  • Заливанщинської, що входить до Калинівської міської територіальної громади Хмільницького району,
  • Жахнівської, що входить до Тиврівської селищної територіальної громади Вінницького району,
  • Кудлаївської, що входить до Немирівської міської територіальної громади Вінницького району,
  • Піщанської, що входить до Піщанської селищної територіальної громади Тульчинського району,
  • Дмитрашківської, що входить до Піщанської селищної територіальної громади Тульчинського району,
  • Городківської, що входить до Городківської сільської територіальної громади Тульчинського району.

Зверніть увагу! Стартова вартість таких ділянок передбачена на рівні 12% від нормативно-грошової оцінки землі. Тож ціна перших 16 лотів варіюється від 9100 гривень і до 1 137 088 гривень.

Загалом на перші торги виставили понад 1 тисячу гектар земель. У користування здають їх на 14 років. Будь-яке господарство чи фермер може підібрати у своє користування ділянку будь-яких розмірів і розташування.