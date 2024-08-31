Кому не потрібно платити земельний податок

Суму земельного податку фізичним особам нараховують органи контролю, які надсилають платнику податку до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку разом з детальним розрахунком суми податку, передає 24 Канал. Воно повинне містити кадастровий номер і площу земельної ділянки, розмір ставки податку та розмір пільги зі сплати податку.

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Хто не платить податок на землю:

особи з інвалідністю першої та другої групи;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни;

фізичні особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пільги щодо сплати земельного податку фізичним особам, які віднесені до осіб категорії 4, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не надаються.

За якими видами ділянок можливе звільнення від податку

Певні категорії фізичних осіб звільняються від сплатиподатку на землю. Це поширюється на земельні ділянки усіх форм призначення у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Важливо Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, паїв та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок і паїв в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.