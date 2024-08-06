Яка ставка податку наразі діє

Крім того, сплачувати податок за землю також мають фізичні та юридичні особи, повідомляє 24 Канал. Ставка податку визначається органами місцевого самоврядування, де зареєстрована ділянка.

Читайте також Хто в Україні купує сільськогосподарські землі: дані за перше півріччя 2024 року

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється в розмірі не більше 3% від їх нормативної грошової оцінки:

для земель загального користування – не більше ніж 1% їхньої нормативної грошової оцінки;

для сільськогосподарських угідь – не менше ніж 0,3% та не більше ніж 1% їхньої нормативної грошової оцінки;

для лісових земель – не більше ніж 0,1% їхньої нормативної грошової оцінки.

Якщо земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, а нормативна грошова оцінка не проводилася, ставка податку для них встановлюється у розмірі: