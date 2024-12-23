Як та куди подати клопотання

Юристка Лариса Величко у коментарі 24 Каналу розповіла, що для отримання безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності УБД має звернутися з клопотанням до відповідного органу виконавчої влади. Також можна звернутись до органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність.

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Законодавством дозволено отримання вказаних земельних ділянок у наступних розмірах:

Для садівництва (до 0,12 гектара),

Для ведення особистого селянського господарства (до 2,0 гектара),

Для будівництва житлового будинку (до 0,25 гектара – у селах, 0,15 гектара у селищах, 0,10 гектара у містах),

Для дачного будівництва (до 0,10 гектара).

Лариса Величко вказує, що зацікавлені УБД разом з клопотанням, у якому вказується цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри подають в додатках:

обов'язково необхідно мати: графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;

погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб);

документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства);

документи, що посвідчують особу та що підтверджують право на пільги при отриманні земельних ділянок.

Орган виконавчої влади або місцевого самоврядування розглядає клопотання протягом 30 днів, після чого приймає рішення про надання дозволу або мотивовану відмову. За відсутності відповіді протягом встановленого терміну заявник має право звернутися до суду.

Проєкт землеустрою: розробка та узгодження

У разі позитивного рішення проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки необхідно замовити у сертифікованих суб'єктів господарювання. Строки виконання виконавцем (землевпорядною організацією) проєкту визначаються угодою сторін, однак не можуть перевищувати 6 місяців.

Лариса Величко Радниця, адвокатка GRACERS Складання документації із землеустрою передбачає, що інженер-землевпорядник повинен визначити точні межі земельної ділянки, їх геодезичні координати і скласти кадастровий план земельної ділянки для внесення в майбутньому відомостей про виділену земельну ділянку до Державного земельного кадастру, а також може стати в пригоді для відновлення меж ділянки і захисті права на землю.

Проєкт необхідно обов'язково узгодити з:

територіальним органом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (надалі - Держгеокадастр);

управлінням з питань містобудування та архітектури місцевої державної адміністрації або місцевої ради (у разі місцеперебування земельної ділянки у межах населеного пункту або земельної ділянки за межами населеного пункту, на якій розташовано об'єкт будівництва або планується розташування такого об'єкта);

іншими організаціями (органами лісового, водного господарства, охорони культурної спадщини, екології тощо) в окремих індивідуальних випадках.

Реєстрація ділянки та затвердження проєкту землеустрою

Завершальний етап, за словами Лариси Величко – це реєстрація земельної ділянки у Державному земельному кадастрі у територіальному органі Держгеокадастру, яка займає до 14 днів. Після реєстрації заявнику надається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, в якому зазначаються, зокрема, кадастровий номер та кадастровий план земельної ділянки.

Зверніть увагу! Для затвердження проєкту землеустрою особі до місцевої ради, місцевої державної адміністрації або територіального органу Держгеокадастру клопотання про затвердження проєкту землеустрою. Рішення про затвердження проєкту землеустрою є одночасно рішенням про передачу земельної ділянки у власність чи у користування.

Як оформити право власності Далі необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку через виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київську, Севастопольську міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, в тому числі через центри надання адміністративних послуг; нотаріус.

Результат державної реєстрації права на земельну ділянку – витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з внесеними даними про зареєстровані права,

– додає юристка.

Важливо! Наразі діють певні обмеження щодо передачі землі у приватну власність.

Воєнний стан вносить певні обмеження

Лариса Величко звертає увагу на те, що наразі внесено зміни до пунктів 5 та 27 розділу X Земельного кодексу України, згідно з якими під час дії воєнного стану заборонена безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну.

Це регламентується Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель", який набрав чинності 19 листопада 2022 року.

Ті ж обмеження стосуються і українських військових, які мають статус учасника бойових дій.

Накладено заборону на безоплатну передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі та, власне, розроблення такої документації,

– говорить юристка.

Зверніть увагу, що положення цього підпункту не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність:

власникам розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), а також на безоплатну передачу у приватну власність

громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом (тобто до 1 січня 2002 року).

Хто має право на отримання землі під час війни

Право на безоплатне отримання земельної ділянки, за словами Лариси Величко, у період воєнного стану мають виключно громадяни України, які володіють об'єктами нерухомого майна (індивідуальні житлові будинки, гаражі, садові будинки) чи інші споруди, на праві власності, оформленим відповідно до чинного законодавства.

Окрім того, право на отримання безоплатно у власність земельних ділянок мають громадяни, яким земельні ділянки були надані до 1 січня 2002 року у користування.

Отже, громадяни України, власники житлових будинків, господарських споруд, садових або дачних будинків, індивідуальних гаражів, право власності на які зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, і які раніше не скористалися своїм правом на безоплатне отримання земельних ділянок, визначеним статтею 121 Земельного кодексу України, можуть звернутися з відповідним клопотанням до відповідної ради, що розпоряджається такими землями,

– зазначає Величко.

До клопотання додається технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розроблена відповідно до Закону України "Про землеустрій". На виготовлення такої документації не потрібен дозвіл на розробку, замовляється самостійно.

Аналогічну документацію можуть замовляти особи, які до 1 січня 2002 року отримали рішення відповідної ради.

Щодо інших випадків безоплатної передачі земель державної та комунальної власності у приватну власність у межах норм, встановлених статтею 121 Земельного кодексу України, накладена заборона.

Додаткові особливості отримання ділянки

Міністерство юстиції України у листі № 71050/Ж-18649/8.4.4 від 22 серпня 2022 року роз'яснює: заборони, передбачені пунктами 5 та 27 Перехідних положень ЗК України, не стосуються виділення власникам земельних часток (паїв) земельних ділянок у натурі (на місцевості) в період дії воєнного стану.

Відмови рад у наданні дозволу на розробку чи затвердження технічної документації із землеустрою щодо виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості), обґрунтовані посиланням на підпункт 5 пункту 27 Перехідних положень Земельного кодексу України, є неправомірними та підлягають оскарженню,

– наголошує Лариса Величко.

Важливо! Продовжено термін оформлення права власності на земельні ділянки власниками невитребуваних земельних паїв з 2025 до 2028 року.

Адвокатка підсумовує, що отримання земельної ділянки для учасників бойових дій, та осіб, прирівняних до них – це право, гарантоване законодавством України. Попри заборону на безоплатну передачу земель державної та комунальної власності у приватну власність під час воєнного стану, окремі категорії громадян, зокрема власники нерухомого майна на цих ділянках та громадяни, яким земельні ділянки були надані до 1 січня 2002 року у користування, за словами Лариси Величко, зберігають право на їх приватизацію.