Земля може ще більше здорожчати найближчими роками

З моменту відкриття ринку землі 1 липня 2021 року земля в Україні подорожчала з 39 тисяч гривень за гектар до 46 тисяч гривень за гектар. У наступні роки її вартість може ще зрости приблизно на 20%. Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль в інтерв'ю Forbes Ukrainе.

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Ринок землі поступово набуває комерційної привабливості. У 2021 році спостерігалася обережність. У перший рік відкриття ринку змінили власника 74 392 земельні ділянки загальною площею 178,344 тисячі гектар. У 2024 році відчужено 193,56 тисячі ділянок, або майже 400 тисяч гектар. Цей рівень волатильності та ліквідності ринку дає змогу сказати, що земельна реформа відбулася,

– розповів міністр агрополітики.

Крім того Віталій Коваль нагадав, що перші аукціони з оренди держземель в Україні відкриються 1 жовтня на Прозорро.Продажі. У межах програми "Земельний банк" можна орендувати земельні ділянки різної площі, починаючи від 2 гектар. Найбільша – 3969 гектар – у Кіровоградській області.