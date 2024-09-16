Вартість землі на Заході України

В Україні зросли ціни на землю: середня ціна у другому кварталі 2024 року склала 43,5 тисячі гривень за гектар. Це на 3,7% більше за вартість у першому кварталі 2024 року та на 15,3% більше, ніж у четвертому кварталі 2023 року. За понад три роки відкритого ринку землі в Україні відбулося понад 250 тисяч угод купівлі-продажу сільськогосподарських угідь.

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Загальна площа проданої землі сягнула близько півмільйона гектарів, а середня вартість одного гектара по Україні наразі складає 47 776 гривень. Вартість землі суттєво відрізняється залежно від регіону. Найдорожча земля наразі зафіксована в Івано-Франківській області, де середня ціна сягає 157 883 гривні за 1 гектар.

Середня вартість землі на Заході України по регіонах:

Волинська область – 53 567 гривень за гектар;

Рівненська область – 63 274 гривні за гектар;

Львівська область – 78 953 гривні за гектар;

Тернопільська область – 54 773 гривні за гектар;

Закарпатська область – 52 359 гривень за гектар;

Івано-Франківська область – 157 883 гривні за гектар;

Чернівецька область – 45 068 гривень за гектар.

Зверніть увагу! Раніше 24 Канал повідомляв, що високі ціни в західних областях України, ймовірно, пов'язані з обмеженнями на ринку, що призводять до високих транзакційних витрат. Враховуючи, що в середньому розмір "товарної" ділянки у Львівській області складає 0,5 гектара, а в Івано-Франківській – 0,4 гектара, вартість земельної ділянки може бути пропорційною з витратами на оформлення угоди. Що може знижувати мотивацію до укладання подібних угод.

Відтак, угоди купівлі-продажу в цих областях укладаються з більшими ділянками (в середньому 0,7 гектара в Івано-Франківській області, і 1 гектар у Львівській, що практично вдвічі більше від розміру успадкованих ділянок), та ділянками, що мають, ймовірно, кращі ґрунти. Що і спричиняє високі середні ціни в цих регіонах.