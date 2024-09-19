Україна збільшує обсяги експорту зерна морським коридором

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що українські експортери зерна нарощують спроможності країни продавати зерно. За словами президента, за понад рік роботи нашого експортного морського коридору було транспортовано вже 70 мільйонів тонн вантажів.

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З українських портів вийшли більш ніж 2500 суден. Порти Азії, Африки, Європи та Америки приймають наші, українські вантажі. Країни від Єгипту до Індонезії, від Тунісу і Лівії до Індії, від Алжиру до Китаю отримали наше, українське зерно,

– зазначає Зеленський.

Президент додав, що завдяки гуманітарній ініціативі "Зерно з України" в Ефіопії, Сомалі, Ємені та Судані щонайменше сотні тисяч сімей та мільйони людей отримали необхідне продовольство. Він також подякував всім у світі, хто допомагає нам, адже це дійсно посилює мир.