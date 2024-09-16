Зона вільної торгівлі збільшить обсяги торгівлі

Посол України в Туреччині Василь Боднар розповів, що розрахунки показували можливість зростання насамперед українського експорту до Туреччини. Наразі тарифні обмеження, які стоять на українську готову продукцію, є доволі високими від 30% до 180%.

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Зараз ці тарифи будуть поступово зніматися, особливо на промислову продукцію, адже більше 90% промислової продукції можна буде постачати до Туреччини за нульовою ставкою. З сільським господарством трошки по іншому, оскільки кожна з сторін захищає свій ринок. На початку приблизно 7,5 – 8% агропромислової продукції можна буде постачати за нульовою ставкою,

– говорить він.

За словами посла, встановлені певні перехідні періоди, які дозволятимуть певним групам товарів проходити через них з відповідною зниженою ставкою мита або квотами. Крім того, це дозволить протестити ринок, наскільки та чи інша продукція з однієї або з іншої країни не створює загрози внутрішньому ринку.

Для контролю за імплементацією Угоди створюється відповідний торговий комітет, на чолі з двома заступниками міністрів торгівлі і економіки. Вже є відповідна домовленість про можливість перегляду цієї угоди на більш корисні для нас умови. Тому робота в цьому плані ведеться, повідомив посол.

Важливо Василь Боднар зазначає, що зараз обсяг торгівлі складає в середньому десь 7 плюс мільярдів доларів на рік. На його думку, за 2 – 3 роки українські експортери можуть вийти на 10 плюс із тенденцією до зростання. Прогноз, за словами посла, збудований саме з розрахунку на готову українську продукцію на турецькому ринку.