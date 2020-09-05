В Укрзалізниці хотіли вирівняти вартість перевезень та у такий спосіб змусити Ріната Ахметова платити більше. Однак Державна регуляторна служба заблокувала відповідне рішення.

► Чому вимагали вирівнювання тарифів

Член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко на своєму телеграм-каналі пояснив, що діють різні тарифи навіть на перевезення порожніх вагонів – ціна залежить від того, що раніше везли у вагоні.

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До прикладу, якщо їде порожній вагон, який раніше перевозив залізну руду, то тариф для нього буде меншим, ніж для порожнього вагона, який перевозив зерно.

Україна інколи нагадує королівство кривих дзеркал. У нас діють різні тарифи на перевезення вантажів по Укрзалізниці,

– написав Лещенко.

► Регулятор зірвав рішення

Він зауважив, що рішення про єдиний тариф на перевезення хоча б порожніх вагонів – це було одним з антикризових заходів Укрзалізниці.

Для УЗ підвищення тарифів приблизно дало б такий результат: 4 мільярди за повні вагони плюс 400 мільйонів за порожні,

– зазначив Лещенко.

"Але регуляторна служба зірвала рішення. Замовником кампанії проти підвищення тарифів я називаю Ріната Ахметова. Він є головним вигодонабувачем від абсурдної ситуації, коли УЗ обслуговує його нижче собівартості ", – підсумував він.

Лещенко додав, що Укрзалізниці продовжить боротися за уніфікацію тарифів.