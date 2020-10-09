Ахметов і ДТЕК активізувалися на всіх фронтах, – екснардепка про тиск на НКРЕКП
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у повному складі звернулась в ДБР щодо втручання групи народних депутатів у діяльність Регулятора. В заяві мовиться про тиск в інтересах групи ДТЕК.
Народна депутатка 8 скликання Вікторія Войціцька в ефірі 24 каналу розповіла, що в самій заяві не перераховуються прізвища. Але конкретно зазначається, що триває тиск в інтересах групи ДТЕК.
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Як повідомила пресслужба НКРЕКП, останнім часом група депутатів системно вчиняє тиск на членів Нацкомісії. Такі дії групи нардепів члени Регулятора пов’язують з лобіюванням інтересів енергетичного холдингу ДТЕК.
"Сьогодні і ДТЕК, і Ахметов активізувалися на всіх фронтах, маючи, фактично, підконтрольного прем'єр-міністра. Вони намагаються контролювати САП, суддів і ще й втручатися через депутатів в роботу незалежного регулятора", – зауважила економістка.
- За її словами, в Ахметова є величезна кількість людей, які на нього працюють, і яких він використовує. Зокрема, експертка у сфері енергетики пригадала страйки шахтарів, організовані за попередньої влади.
- Крім цього, підприємства олігарха контролюють значну частину експортних надходжень на рахунки країни. Він є одним з основних гравців в економіці. Маючи такі важелі впливу і тиску, менеджмент Ахметова намагається зберегти ті прибутки, які в них були, і захистити свої позиції.
Ахметов хоче, аби справу "Роттердам+" закрили
Журналісти програми "Схеми" провели розслідування і встановили, що перший помічник президента Сергій Шефір таємно відвідував маєток Ріната Ахметова.
Вікторія Войціцька відзначила, що в олігарха, попри певні проблеми з різною владою на початку, завжди знаходилися різні шляхи тиску, щоб отримати зиск.
На сьогодні зиск полягає в тому, щоб закрити цю справу і зробити все, аби ніхто не був покараний за це,
– пояснила вона.
Екснардепка пригадала: формула "Роттердам+" призвела до того, що свого часу підвищувалась ціна на електроенергію, яка є базовою для виробництва величезної кількості товарів та послуг.
"Кожен з нас заплатив з власної кишені за цю корупційну схему. І держава мала б докласти максимальних зусиль. Зокрема, спеціалізована прокуратура мала б бути зацікавлена, щоб довести справу до логічного кінця", – наголосила економістка.
Керівництво ДТЕК вимагало підвищення ціни на вугілля
Також вона повідомила, під час засідання профільного комітету ВР 8 скликання тодішній очільник НКРЕКП Дмитро Вовк роз'яснював всім, що керівництво ДТЕК вимагало підвищення ціни на вугілля і погрожувало шахрайськими страйками в центрі Києва.
За його словами, тоді не було ніяких підстав, аби збільшувати ціну на вугілля і, відповідно, підвищувати ціну на електроенергію.
Але дуже дивним чином, буквально через декілька місяців після засідання саме він затверджує формулу "Роттердам+",
– зазначила Вікторія Войціцька.
І додала, що Вовк пояснював формулу, як єдине правильне рішення для того, щоб встановлювати справедливу ціну на вугілля.
Коментар нардепки восьмого скликання Вікторії Войціцької: відео