Предлагаю разобраться. Что же не так с инициативой евродепутатов вводить санкции против путинских олигархов?

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Итак, Европарламент призвал ЕС пересмотреть так называемый Акт Магнитского и внести в него норму, позволяющую вводить санкции в отношении граждан других стран, не только за прямые факты нарушения прав человека, но и за коррупцию. То есть ЕС вроде как готов наконец-то начать душить путинских олигархов.

Что такое Акт Магнитского

Впервые он появился в 2012 году в США в честь Сергея Магнитского, который в 2009 году был арестован путинским режимом по надуманному обвинению. Через 11 месяцев он скончался в СИЗО.

Магнитскому удалось вскрыть мошенничество и хищения на несколько сотен миллионов долларов, совершенные группой российских силовиков и чиновников, за что путинская власть и замучила его в тюрьме.

Позже свой Акт Магнитского приняли в Канаде, странах Балтии и в Великобритании. Согласно закону вводились персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека и принципа верховенства права в России – это замораживание активов за границами РФ и запрет на въезд в западные страны.

Закон или пустышка

ЕС решился на подобное законодательство только в 2020 году. И здесь началось самое интересное – в отличии от Актов США, Канады и Великобритании, в европейском санкционном механизме не упоминается ни имени Магнитского, ни коррупции: ЕС решил вносить прихвостней Путина в черный список только за грубые и массовые нарушения прав человека.

Многие еще тогда говорили, что в таком виде закон просто пустышка.

Во-первых, в законе умышленно не вспоминается возможность наказания именно путинских олигархов.

возможность наказания именно путинских олигархов. Во-вторых, для того чтобы внести кого-то в санкционный список, нужно единогласное согласие всех 27 членов ЕС. Как вы понимаете, дружки Путина всегда могут заблокировать такое голосование.

Уверен, у вас тоже возникал вопрос – почему Европа наконец не ударит по самому болезненному для Путина, по его кошелькам, по его олигархам. Почему наконец не обрубит его грязные потоки денег. Почему всегда ограничивается только санкциями против отдельных чиновников и каких-то отраслей производства?

Так вот ответ в принятом Акте Магнитского – у Евросоюза просто нет такого механизма, который позволил бы вводить санкции против путинских олигархов, просто за то, что они олигархи.

То есть все видят, что порождаемая ими коррупция приводит к нарушению прав человека и беззаконию, но сделать с этим ничего не могут.

Более того, ЕС, который чтит законы, попросту боится, что любой путинский олигарх, которому плевать на закон, после введения санкций подаст в Европейский суд по правам человека и выиграет его. Да еще и потребует компенсацию за клевету.

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То есть путинские гопники реально могут еще и срубить деньжат с Евросоюза за то, что те вполне оправдано, но сомнительно с юридической точки зрения, ввели против них санкции.

Проблему начали решать

Сегодня эта проблема, вроде как начала решаться. Европарламент призвал Еврокомиссию законодательным путем расширить перечень критериев для санкций, включив в него коррупцию, против тех, кто создает экономические и финансовые условия для нарушений прав человека.

Проще говоря в законе хотят наконец закрепить положение, что олигархов Путина можно и нужно душить. И тогда европейский суд уже не сможет их защитить.

Кроме того, евродепутаты требуют сменить и процедуру голосования за новые санкции, чтобы европейские дружки Путина не смогли их блокировать. Вместо единогласного голосования всех 27 стран Евросоюза, евродепутаты предлагают ввести обычное голосование большинства.

О необходимости расширения норм Акта Магнитского говорил еще Алексей Навальный когда был на свободе. Он призывал ЕС наконец начать давление на ближайшее окружение Путина.



Алексей Навальный / Фото ЕPA

И евродепутаты наконец услышали его – они призывают теснее сотрудничать с журналистами-расследователями и общественниками в вопросе введения и мониторинга санкций. То есть инсайдеры изнутри России смогут указывать ЕС по кому именно нужно нанести удар.

Большие проблемы

Казалось бы, всё хорошо и это настоящий прорыв, но есть большие проблемы.

• Правоохранительное законодательство в странах ЄС

Во-первых, для действенности новых норм, ЕС нужно хорошенько проработать правоохранительное законодательство в своих странах.

По предложению евродепутатов активисты из той же России могут передать в ЕС список коррумпированных чиновников, которые не только нарушают права человека в их стране, но и ведут незаконную экономическую деятельность в Европе.

Правоохранительные органы ЕС любезно эти иски принимают ,а дальше запускается бюрократическая машина.

Правоохранители европейских стран начинают расследование и, как бы это парадоксально не звучало, обращаются с запросом в Генпрокуратуру России.

Оттуда, конечно же, получают ответ, что у РФ нет никаких доказательств нарушений в отношении указанных лиц, и европейские правоохранители закрывают дело. А тем временем в самой России начинают преследовать того, кто и сдал европейцам коррупционера.

• Интерес ЕС в борьбе с грязными деньгами

Во-вторых, похоже, что ЕС не сильно то и заинтересован в борьбе с грязными деньгами путинских олигархов. Если сильно упростить, то им даже выгодно позволить российскому олигарху ввести в банки ЕС грязные деньги, или купить на них какие-то европейские активы, а дальше просто запретить олигарху въезд на территорию ЕС, не более.

То есть для картинки они вроде и наказали российского коррупционера, но его грязные деньги так ведь и остаются нетронутыми в Европе и продолжают приносить прибыль обеим сторонам.

Ярким доказательством такого нежелания бороться с грязными деньгами стала следующая новость.

Управление по борьбе с отмыванием денег

Еще в 2018 году ЕС принял так называемую 5 анти-отмывочную директиву. Если упростить, то эта директива обязывала все финансовые учреждения ЕС максимум до сентября 2021 года раскрыть настоящие имена всех бенефициаров, которые держат в ЕС сомнительные капиталы, то есть грязные деньги.

Для этого даже был создан отдельный орган – Европейское банковское управление с штаб-квартирой в Париже. Уже 20 июля управление должно было предоставить ЕС подробный отчёт – кто, где и сколько прячет в Европе грязных денег и что с этим делать.

Но, накануне стало известно, что Европейское банковское управление поппросту провалило эту задачу и никакого отчета мы не увидим.

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В ЕС официально признали провал и тот факт, что на совет директоров Управления, скорее всего, оказывалось давление извне. И теперь самое интересное – чтобы исправить ситуацию и минимизировать репутационные потери ЕС, было решено создать новое Управление по борьбе с отмыванием денег.

Орган будет иметь полномочия прямого надзора над финансовыми компаниями в ЕС и сможет штрафовать за сокрытие фактов отмыва денег. Предполагается, что новое Управление будет независимым от стран ЕС, а потому это должно исключить факт вмешательства в его деятельность.

Но здесь возникает проблемка - план, который еще следует утвердить, предполагает что появится новое Управление только через 2 года, а прямое наблюдение за потоками грязных денег в Европе и того позже – аж в 2026 году.

За это время путинская партия "Единая Россия", финансируемая теми же олигархами, спокойно переизберёться в Госдуму. Да и сам Путин уже в 2024 году спокойно нарисует себе следующий президентский срок.

Справка. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года. Что интересно, Кремль хочет к ним привлечь украицев с оккупированных территорий. Им активно раздают российские паспорта.

Поэтому вряд-ли в ближайшее время стоит ожидать от ЕС сокрушительного удара по путинскому режиму, даже если Акт Магнитского расширят евродепутаты.