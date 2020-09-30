Суд визнави винним голову ЦПК Віталія Шабуніна в несвоєчасному поданні електронної декларації. Для розгляду справи, як розповів активіст, Печерському райсуду Києва вистачило всього 45 хвилин.

З поданням декларації, якої стосувалася справа, було запізнення всього на пів дня, розповів Віталій Шабунін у своєму фейсбуці.

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Я кілька років добровільно подаю свою декларацію навіть тоді, коли закон цього від мене не вимагав. Наприклад, саме моя декларація була однією з перших в країні,

– зазначив голова "Центру протидії корупції".

Активіст підкреслив, що запізнився з декларацією всього на пів дня, а система електронних декларацій показує, що заповнювати він її почав за кілька годин до "дедлайну", а закінчив через кілька годин після.

"До речі, аваківська поліція "в упор" не бачить купи сбушників і компанії, які декларації досі не подали", – зауважив Віталій Шабунін.

Покарання за несвоєчасне подання електронної декларації передбачає штраф у розмірі від 850 до 1 700 гривень. Втім який саме розмір штрафу визначили для Віталія Шабуніна, наразі невідомо.

Коротко про е-декларування активістів:

Віталій Шабунін з самого початку добровільно вносив свої декларації, але у 2017 році Верховна Рада зобов'язала це робити всіх активістів.

Таке рішення парламенту натрапило на критику з боку самих активістів, а також західних партнерів. Вони вимагали скасувати зобов'язання.

Лише в червні 2019 року Конституційний суд визнав закон про е-декларування активістів таким, що не відповідає Конституції України. Відтак його було скасовано.