В Україні спалахнув скандал навколо відбору людей у комісію, яка визначатиме нового очільника САП. У Євросоюзі відреагували та натякнули, що це ставить під загрозу партнерські відносини. Голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін пояснив, що у такий спосіб "частина Офісу Президента та парламенту хочуть позбутись західної підтримки".

Про це Шабунін розповів в ефірі ранкового шоу на 24 каналі та додав, що Президент України Володимир Зеленський точно розуміє наслідки дій своєї фракції та голови ОП Андрія Єрмака.

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За словами Шабуніна, дуже важливо, щоб конкурс щодо відбору керівника САП був справедливий і переміг найкращий. Він та західні партнери скептичні, "що політична керована комісія обере незалежного антикорупційного прокурора".

Якщо неприведи Боже ця комісія приведе когось залежного або гіршого на фоні реальних кандидатів – ми ризикуємо позбутися західної підтримки. Це мета частини Офісу Президента та парламенту,

– заявив Шабунін.

"Я там чую Костіна прізвище (як кандидата на посаду очільника САП – 24 канал). Просто я не уявляю, як після цього всього можна обрати керівником САП людину з фракції "Слуга народу", – сказав голова "Центру протидії корупції".

Скандал навколо САП: коротко

ВРУ ухвалила постанову про делегатів парламенту до комісії, яка організовуватиме конкурс на посаду очільника САП. Це трапилось 17 вересня 2020 року.

У Європарламенті одразу наголосили, що призначеним членам комісії "бракує доброчесності та досвіду антикорупції". Також там натякнули, що через таку ситуацію є загроза скасування безвізу та кредитів для України.

В Україні запевнили, що загроз насправді немає.

Шабунін про конкурсний відбір очільника САП: відео