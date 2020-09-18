Напередодні посольства ЄС та США заявили, що від прозорості обрання нового керівника САП залежатиме подальша підтримка України. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відреагував на цю заяву та наголосив, що не бачить жодної проблеми у проведенні чесного відбору.

Саме на прозорості відбору наголошують у Євросоюзі та США. Про це спікер парламенту заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає 24 канал.

Важливо Від прозорості обрання очільника САП залежить подальша підтримка України, – ЄС і США

Очільник Ради наголосив, що не бачить у цих заявах жодного тиску, натомість каже, що "це правильно, так і буде відбуватися".

Якщо ми сьогодні про ту заяву, офіційну, яка була з боку США, Європейського Союзу, з боку посольств Великої сімки, то вони закликають до того, щоб був проведений чесний відбір на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, я не бачу в цьому ніякої проблеми,

– сказав Разумков.

Він додав, що комісія з відбору голови САП має бути незалежною і діяти в інтересах українського суспільства.

Більше про заяви США та ЄС

Реакція посольства ЄС та США з'явилася після того, як депутати проголосували за затвердження членів конкурсної комісії, яка обиратиме главу САП. Там наголосили, що від результатів конкурсу залежатиме подальша підтримка України.

Комісію з відбору глави САП закликали розпочати прозорий процес, в основі якого будуть доброчесність та заслуги кандидатів.

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Чому це викликало занепокоєння у міжнародній спільноті

У Європарламенті наголошували, що призначення сумнівних кандидатів до комісії становить ризик для фінансової підтримки , яку Україні надають МВФ і Європейський Союз.

, яку Україні надають МВФ і Європейський Союз. Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги ЄС.

макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом зупинення безвізу з боку Євросоюзу.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що постанова про призначення членів комісії для відбору представників САП не вплине на безвіз. Все залежить від прозорості конкурсу при обранні посадовців.