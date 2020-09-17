Посольство Євросоюзу заявило, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України. Цю думку поділяє і представництво Сполучених Штатів.

Позиція ЄС та США

Сполучені Штати Америки взяли до відома рішення українського парламенту щодо конкурсної комісії з відбору керівника САП. Про це мовиться у заяві посольства США, опублікованій у твіттері.

Важливо Можемо втратити транш МВФ: у Європарламенті жорстко відреагували на скандал у САП

У посольстві наголосили, що комісія для вибору очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повинна розпочати прозорий процес.

В основі процесу – доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати наша подальша підтримка,

– заявили у посольстві США.

Ідентична заява з'явилася на сторінці посольства ЄС у твіттері.

take note of @ua_parliament decision to appoint members to the commission to choose the Specialized Anti-Corruption Prosecutor. The commission needs to embark on a transparent process with candidates' integrity and merits at its core. Our further support will depend upon it. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 17, 2020

Зауважимо, що Верховна Рада 17 вересня затвердила представників у конкурсну комісію з обрання керівника САП, попри застереження західних партнерів. До складу комісії повинні увійти 11 осіб, сім з яких призначає Рада, чотирьох – Рада прокурорів.

У Європарламенті вже заявили про загрозу для безвізового режиму з ЄС у зв'язку з проблемною процедурою відбору керівника САП. Попередження про це та про фінансові ризики лунали і до сьогодні.