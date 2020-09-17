Від прозорості обрання очільника САП залежить подальша підтримка України, – ЄС і США
Посольство Євросоюзу заявило, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України. Цю думку поділяє і представництво Сполучених Штатів.
Позиція ЄС та США
Сполучені Штати Америки взяли до відома рішення українського парламенту щодо конкурсної комісії з відбору керівника САП. Про це мовиться у заяві посольства США, опублікованій у твіттері.
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У посольстві наголосили, що комісія для вибору очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повинна розпочати прозорий процес.
В основі процесу – доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати наша подальша підтримка,
– заявили у посольстві США.
Ідентична заява з'явилася на сторінці посольства ЄС у твіттері.
Зауважимо, що Верховна Рада 17 вересня затвердила представників у конкурсну комісію з обрання керівника САП, попри застереження західних партнерів. До складу комісії повинні увійти 11 осіб, сім з яких призначає Рада, чотирьох – Рада прокурорів.
У Європарламенті вже заявили про загрозу для безвізового режиму з ЄС у зв'язку з проблемною процедурою відбору керівника САП. Попередження про це та про фінансові ризики лунали і до сьогодні.